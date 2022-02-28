"Враг не пройдет!" ВСУ сокрушили большую колонну военной техники РФ у Херсона

ВСУ сожгли очередную колонну танков / Соцсети

На въезде к городу Херсон Вооруженные силы Украины разбили военную колонну российской армии, которая ранее стояла в Куйбышево. Ее сожгли. Украинские военные обещают продолжать бороться с врагом.

В сети опубликовано видео, согласно которому украинские военные уничтожили колонну российской военной техники, которая стояла в Куйбышево и направлялась в Херсон.

"На подъезде в Херсон крушат колонну, в Куйбышево которая стояла. Палят, жгут ее…враг не пройдет!" – сказано на видео.

Военные Украины подчеркнули, что будут и дальше сражаться.

Напомним, после полуночи 28 февраля украинские военные уничтожили колонну военной техники России под Макаровым Киевской области. Среди вражеской техники были сожжены Грады и танки.

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Вечером 28 февраля под Лебедином Сумской области украинские военные сожгли колонну вражеской техники.

"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент 1+1.

Вокруг Сум уничтожили и колонну Градов российских оккупационных войск.

Территориальная оборона, помогая Вооруженным силам Украины, поливает вражескую военную технику коктейлями Молотова.