"Российские танчики встали на ночлег": ВСУ положили колонну военной техники в Киевской области

Вооруженные силы Украины / Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины накрыли колонну военной техники России под Макаровым Киевской области. Уничтожили в том числе российские танки и "Грады".

Как сообщает Военное телевидение в Facebook, после полуночи 28 февраля под Макаровым в Киевской области украинские военные подразделения уничтожили колонну вражеской техники.

Среди сокрушенной техники армии России – танки и град.

"Наши ребята накрыли колонну вражеской техники. Русские "Грады" и танчики встали на ночлег. И уж точно будут крепко спать", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, согласно данным Офиса президента на поздний вечер 27 февраля, Украина продолжает контролировать ситуацию в стране. Противник совершил тактическое отступление в направлении Киева. Артиллерия и авиация украинской армии наносит ответные удары. Вражеская атака на город Харьков провалилась. Бердянск заняли оккупанты.

Потери противника оцениваются в 4 500 человек. Около 1 500 из них убиты.

Ряды армии Украины увеличились еще на 100 000 за прошедшие два дня.

"Бояться нечего. Мы проводим оборонительную операцию. Нужно помнить, что каждый день для противника – это новые потери. Каждый день для нас – это новые победы и усиление веры в свои силы", - сказал советник главы ОП Алексей Арестович.