"Сожгли до основания": на Сумщине ВСУ уничтожили колонну РФ с танками и Градами

Подбитая техника РФ

В Сумской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов.

Вражеская колонна была уничтожена под Лебедином, сообщил корреспондент 1+1.

Отмечается, что во вражеской колонне находились танки, а также РСЗО Град.

"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.

Она добавила "это была заправочная база россиян".

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Также были уничтожены позиции Градов вокруг Сум.

По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.