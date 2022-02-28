"Сожгли до основания": на Сумщине ВСУ уничтожили колонну РФ с танками и Градами

"Оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", рассказали журналисты.
В Сумской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов.
Вражеская колонна была уничтожена под Лебедином, сообщил корреспондент 1+1.
Отмечается, что во вражеской колонне находились танки, а также РСЗО Град.
"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.
Она добавила "это была заправочная база россиян".
Также были уничтожены позиции Градов вокруг Сум.
По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".
Война РФ против Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.