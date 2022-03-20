"Отправляться домой грузом 200": в Украине жестко предупредили белорусов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина готова к тому, что белорусы могут присоединиться к российской агрессии против Украины, но предупреждает, что лучше им оставаться дома.

"Мы держим сейчас ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация. В случае, если белорусы присоединяться к рашистам, мы к этому также будем готовы. И я предупреждаю всех белорусов – лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200", как отправляются сейчас большое количество российских солдат", - сказал Данилов в эфире национального телемарафона в пятницу.

Он подчеркнул, что если руководитель Беларуси "сделает хоть один шаг, хоть один его вояка пересечет нашу границу, мы сразу будем давать отпор".

Данилов подтвердил атаку российских самолетов на ВСУ на украино-белорусской границе, а также то, что российские военные сбросили снаряды на территорию Беларуси в пятницу.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Волынь сейчас ждет любого захватчика. Об этом он проинформировал в эфире украинских телеканалов, отвечая на вопросы о тех лицах, которые могут присоединиться к войне против Украины.

В частности, речь шла об информации о том, что из Беларуси собираются военные идти через Волынь или на Волынь. Монастырский со своей стороны отметил, что подтверждение этой информации "есть в больных головах руководителей беларуси и рф".

Читайте такжеРельсовая война в Беларуси: против партизан бросили вооруженных карателей"Мы оцениваем, наша разведка оценивает в настоящее время эту возможность как вероятную. Волынь ждет сейчас любого агрессора. Традиции обороны Волыни идут в глубокие предыдущие годы - и воины УПА, и их потомки сейчас получили оружие; также ВСУ, территориальная оборона, добровольцы, волонтеры, гражданские лица готовы встречать врага, в том числе и на том направлении", - проинформировал министр.

По его словам, он планирует в ближайшее время вместе со своей командой посетить ту местность, ознакомиться с рядом вещей и пообщаться там с людьми.

"Я убежден, что то направление у нас надежно закрыто, и что любой враг, который ступит на землю на направлении Волыни или Ровно, там и останется", - заявил Монастырский.

Комментируя информацию о том, что сейчас гражданам не стоит идти в леса, которые находятся возле Киевщины, потому что там будут работать ВСУ, глава МВД отметил, что "украинские граждане могут свободно ходить по лесам, снарядившись гранатометами и винтовками".

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Ранее сообщалось о том, что количество беларусов, которые не поддерживают участие РБ в войне против Украины, выросло до 97%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Рыгора Астапени, проведенного 11 марта.

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