Возросло количество белорусов, не поддерживающих участие в войне против Украины

Беларусы не поддерживают войну в Украине / УНИАН

Количество беларусов, которые не поддерживают участие РБ в войне против Украины, выросло до 97%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Рыгора Астапени, проведенного 11 марта.

Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале - только 3% граждан за войну в Украине.

По данным предыдущего опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие РБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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