Погибли все на палубе и в рубке: родственники моряков раскрыли новые детали затопления Москвы

Гибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Мать одного из матросов ракетного крейсера Москва, который затонул после удара ВСУ, рассказала о то, что вечером 14 апреля ей позвонил сын, и все что сообщил – шло вопреки официальным заявлениям российских властей.

В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты Нептун. Он сообщил о 40 погибших на крейсере, пишет Радио Свобода.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! (по данным украинской власти, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты Нептун – ред.)", – женщина продолжила рассказ. – Часть ребят эвакуировали на фрегат Макаров. Всех выживших доставили в Севастополь".

На тот момент женщина уже видела сообщения в новостях о "пожаре на корабле" и спросила у него об этом.

"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это не придумал. И это не шлюпка деревянная, которая я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты Нептун".

Поэтому теперь женщина исключает официальную версию Минобороны РФ о якобы возгорании Москвы в результате детонации боеприпаса.

Всего на Москве, по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе... Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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