Рашисты "охотятся" за патронами украинского производства: для чего они им нужны

Из-за "ранения" от патрона украинского производства, оккупанты надеются избежать войны и вернуться домой.
На местном базаре в Шевченково на Харьковщине рашисты пробуют купить патроны украинского производителя, они необходимы им для самострела.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram, из-за "ранения" от патрона украинского производства, оккупанты надеются избежать войны и вернуться домой.
"Причину своего интереса объясняют желанием осуществить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это даст возможность вернуться домой", -- пишет пресс-служба разведки.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного наступления на Украину Россия потеряла уже по меньшей мере 3043 БМП, 199 РСЗО, 586 артиллерийских систем и 1251 танк.
Напомним, ранее украинские воины показали, успешно применяют предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.
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