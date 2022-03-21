РФ перебрасывать новые войска и технику в Украину – CIT

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Россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику к границам Украины.

Об этом идет речь в сообщении Conflict Intelligence Team в Тelegram.

На опубликованном видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных ржд, следует из Приморского края. На другом видео, снятом к северу от города 18 марта, едет эшелон грузовиков и бронетранспортеров — судя по направлению, вероятно, следует с Кавказа или из Краснодарского края.

Помимо боевой техники аналитики сообщают и о переброске инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для растаскивания брошенной или сломанной техники. В пригороде Санкт-Петербурга 18 марта был замечен эшелон с понтонным парком, предназначенным для наведения временных мостов.

В CIT отметили, что интенсивность переброски сейчас ниже, чем в месяцы перед началом войны. По оценке аналитиков, Россия может располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых превышает 20 тысяч человек. "Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений имеются закономерные вопросы", — подчеркивают в CIT.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.