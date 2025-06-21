РФ пытается наступать на двух направлениях: Зеленский раскрыл планы врага

Россия сосредоточила в Украине 695 тысяч оккупантов, сказал Владимир Зеленский.

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Войска РФ пытаются продвинуться на Харьковском и Сумском направлениях, но безуспешно - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4-ОТБр

Кратко:

Враг собрал на Сумском направлении около 52 тысяч военных

РФ пытается показать "успехи", чтобы отстрочить давление со стороны США

23% всех ударов на фронте приходятся на Сумскую область

Страна-оккупант Россия сосредоточила на фронте 695 тысяч военных. Противник пытается показать "успехи" на Сумском и Харьковском направлениях, чтобы отсрочить усиление давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает УНИАН, на встрече с журналистами в пятницу, 20 июня, он рассказал о том, что россияне также стянули военный контингент на Курское и Белгородское направление – напротив Харькова и Сум.

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"То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи. Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (неделю назад - УНИАН). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и тому подобное", - объяснил президент.

По его словам, 23% всех ударов по фронту приходятся на Сумское направление. Военным там непросто. Враг в большом количестве применяет бомбы и северокоревские ракеты.

"За эту неделю 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 метров мы оттолкнули их", - говорит глава государства.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область, и заходить туда малыми ДРГ. Однако пока противник успеха не имеет.

Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее Зеленский выразил надежду, что война закончится до конца президентского срока Трампа. Также он заявил о готовности к переговорам с российской стороной, в том числе и с Путиным.

Оккупанты готовятся активизировать боевые действия на юге, сказал представитель Сил обороны Владислав Волошин. Враг пытается перебросить силы на один из островов на Днепре.

Прогресс в переговорах может быть достигнут только путем встречи Зеленского и Путина, полагает первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Москва "настаивает" на выполнении своих "хотелок" для того, чтобы встреча состоялась.

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