Россия не смогла захватить небо Украины: ПВО работают эффективно – Минобороны Британии

ПВО Украины работают эффективно - британская разведка / АрміяInform

Россия не достигла задачи по установлению полного контроля над небом Украины. Украинская армия при помощи средств противовоздушной обороны продолжает эффективно защищать воздушное пространство страны. Россияне еще в первые дни войны ставили перед собой задачу захватить небо. Им это не удается, из-за чего оперативное продвижение существенно замедляется.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании. Согласно обновленным сведениям разведки, задача России, которая заключалась в установлении тотального контроля "в воздухе", провалилась.

Британцы утверждают, что Военно-воздушные силы и войска ПВО Украины эффективно работают над защитой воздушного пространства. Россия ставила перед собой цель получения контроля над небом еще в первые дни военного вторжения. До сих пор этого достичь не удалось, и поэтому их оперативное наступление замедлилось.

"Украинские военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины... Получение контроля над воздухом было одной из основных целей РФ в первые дни войны, и то, что Россия до сих пор не может этого сделать, существенно замедляет их оперативное продвижение ", - отмечается в сообщении.

Разведка Британии указывает, что поэтому Россия в значительной степени активно обстреливает украинское государство с собственной территории, в безопасном для себя пространстве.

Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, Воздушные силы ВСУ сбили еще три вертолета российской армии. Украинские войска ожидают поставок от Запада современных систем ПВО и боевых самолетов.