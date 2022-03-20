Агрессоры уменьшили свое присутствие в небе: украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета

Украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета/ ВМС ВС Украины / Facebook

За минувшие сутки украинские Воздушные силы сбили три российских вертолета. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"В субботу, 19 марта, противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!", ‒ говорится в сообщении.

Кроме того, представители Воздушных силах отметили ‒ для того, чтобы план по сбитой военной технике агрессоров был перевыполнен в будущем, они ожидают от западных союзников Украины современных систем ПВО и боевых самолетов.

"Потому что сейчас украинцы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против Украины новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Современная техника поможет наконец-то закрыть небо Украины", ‒ подытожил в Воздушных силах.

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Напомним, ранее ранее сообщалось о том, что украинская воздушная оборона только за 13 марта, сбила четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.

Три вражеских самолета украинская ПВО сбила на Киевщине. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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