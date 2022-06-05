Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину, препятствуют применению беспилотников

Рашисты вовсю продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА со стороны ВСУ.
На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.
"С целью поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.
Также рашисты вовсю продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА со стороны ВСУ.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.
Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.
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