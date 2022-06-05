Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину, препятствуют применению беспилотников

РФ беспощадно обстреливает Харьковскую область / Reuters

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.

"С целью поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Также рашисты вовсю продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА со стороны ВСУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

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