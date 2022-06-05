Рашисты получили по зубам под Изюмом и Лиманом: подробности контрудара ВСУ

Уничтоженная бронетехника РФ / Facebook

Российские оккупанты пошли в наступление в районе Изюма и возле Лимана, но потерпели поражение.

Об этом идет речь в материалах американского Института исследования войны ISW. Эксперты публикуют карты боевых действий.

Отмечается, что рашисты откатились на ранее занятые позиции вокруг Харькова для обороны и нанесения ударов ракетами и артиллерией по позициям Вооруженных Сил Украины.

При этом подчеркивается, что оккупанты РФ обстреливали украинские позиции на юге страны, где с каждым днем растет активность партизан, хоть россияне и пытаются ограничить там передвижение и доступ к телекоммуникациям.

В ISW добавили, что украинские власти продолжают переговоры касательно того, чтобы обменять пленных украинских защитников Мариуполя на боевиков оккупационной армии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

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