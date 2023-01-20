США бесят выкрутасы Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

Западный чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что для Шольца вопрос танков "это красная, красная, красная линия".

Шольц до последнего не хочет давать Украине танки / Фото УНИАН, Википедия

Администрация Байдена не смогла договориться с Германией относительно того, чтобы отправлять танки в Украину накануне ключевой встречи лидеров обороны Запада в Германии в пятницу.

В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это, если США не согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев.

"Они держат нас над бочкой" (поставить в сложную ситуацию, из которой есть единственный выход, - ред), — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена CNN в четверг, добавив, что немцы не отказываются от рассмотрения каких-либо других предложений по США, чтобы подтолкнуть Берлин отправить танки Leopard.

На Германию давят со всех сторон

Противостояние с танками происходит на фоне значительно большей дискуссии между США и их европейскими союзниками относительно того, отправлять ли Украине все более совершенное оружие, включая ракеты большей дальности, которые позволят Украине поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Великобритания, Польша, Финляндия и страны Балтии настаивали на том, чтобы члены НАТО предоставили Киеву тяжелую технику в условиях, по их мнению, ключевого перелома в войне. И Украина, и Россия, похоже, готовятся к новым наступательным действиям, и есть признаки того, что Москва может готовить дополнительную мобилизацию войск.

На прошлой неделе британцы усилили давление на своих западных союзников, когда объявили, что отправят в Украину 14 своих танков Challenger. Но Германия и США все еще были против идеи отправки собственных танков по состоянию на среду.

Затем Берлин еще глубже втянул администрацию Байдена в противостояние, предположив, что поставка танков зависела от того, что США сделают то же самое.

"Если Америка решит, что они привезут боевые танки в Украину, это облегчит задачу Германии", — сказал Bloomberg во вторник вице-канцлер Германии Роберт Хабек из Давоса.

В среду в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о поставках танков Украине, высказал подобную мысль, сказав, что Германия "стратегически связана с нашими друзьями и партнерами" и что "мы никогда не делаем что-то сами, но вместе с другими, особенно Соединенными Штатами".

Почему "уперся" Шольц

Западный чиновник пояснил, что для Шольца вопрос танков "это красная, красная, красная линия. Немецкие танки снова [воюют] против России. Моральный вопрос. Разумеется, с исторической точки зрения. И все же, если говорить о моральном бремени, то хотелось бы, чтобы немцы теперь больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Не немецкие ли танки убивали украинцев и 80 лет назад? Теперь они могут защитить их от российской варварской агрессии".

Американцы разочарованы

Ряд высокопоставленных чиновников администрации в частном порядке выразили разочарование немецкими чиновниками из-за того, что США считают ложной эквивалентностью между американскими и немецкими танками.

"Это бессмысленно", - сказал высокопоставленный чиновник администрации по запросу Германии об американских танках вместе с немецкими. "Они как будто думают, что они одинаковые, а нет. Нет ощущения, что они понимают разницу".

Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили CNN в четверг, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и что было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на частную кампанию давления Остина.

"Шольц хочет быть в тесном контакте с США", — сказал представитель CNN Сет Моултон после обсуждения этого вопроса с Шольцом на этой неделе в Давосе. "Я думаю, что США должны дать несколько танков, если это то, что нужно Германии. Это называется лидерство".

Жесткая позиция поляков

В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Варшава может просто проигнорировать любые ограничения, которые Германия стремится наложить на экспорт Польши своих танков немецкого производства.

"Согласие - это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо мы сами сделаем то, что должно быть сделано", – сказал Моравецкий. "Германия, мягко говоря, наименее проактивная страна из группы. Мы продолжим давить на канцлера".

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