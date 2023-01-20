glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

США бесят выкрутасы Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

20 января 2023, 13:59
Западный чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что для Шольца вопрос танков "это красная, красная, красная линия".
США бесят выкрутасы Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN
Шольц до последнего не хочет давать Украине танки / Фото УНИАН, Википедия

Администрация Байдена не смогла договориться с Германией относительно того, чтобы отправлять танки в Украину накануне ключевой встречи лидеров обороны Запада в Германии в пятницу.

В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это, если США не согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев.

"Они держат нас над бочкой" (поставить в сложную ситуацию, из которой есть единственный выход, - ред), — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена CNN в четверг, добавив, что немцы не отказываются от рассмотрения каких-либо других предложений по США, чтобы подтолкнуть Берлин отправить танки Leopard.

На Германию давят со всех сторон

Противостояние с танками происходит на фоне значительно большей дискуссии между США и их европейскими союзниками относительно того, отправлять ли Украине все более совершенное оружие, включая ракеты большей дальности, которые позволят Украине поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Великобритания, Польша, Финляндия и страны Балтии настаивали на том, чтобы члены НАТО предоставили Киеву тяжелую технику в условиях, по их мнению, ключевого перелома в войне. И Украина, и Россия, похоже, готовятся к новым наступательным действиям, и есть признаки того, что Москва может готовить дополнительную мобилизацию войск.

На прошлой неделе британцы усилили давление на своих западных союзников, когда объявили, что отправят в Украину 14 своих танков Challenger. Но Германия и США все еще были против идеи отправки собственных танков по состоянию на среду.

Затем Берлин еще глубже втянул администрацию Байдена в противостояние, предположив, что поставка танков зависела от того, что США сделают то же самое.

"Если Америка решит, что они привезут боевые танки в Украину, это облегчит задачу Германии", — сказал Bloomberg во вторник вице-канцлер Германии Роберт Хабек из Давоса.

В среду в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о поставках танков Украине, высказал подобную мысль, сказав, что Германия "стратегически связана с нашими друзьями и партнерами" и что "мы никогда не делаем что-то сами, но вместе с другими, особенно Соединенными Штатами".

Почему "уперся" Шольц

Западный чиновник пояснил, что для Шольца вопрос танков "это красная, красная, красная линия. Немецкие танки снова [воюют] против России. Моральный вопрос. Разумеется, с исторической точки зрения. И все же, если говорить о моральном бремени, то хотелось бы, чтобы немцы теперь больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Не немецкие ли танки убивали украинцев и 80 лет назад? Теперь они могут защитить их от российской варварской агрессии".

Американцы разочарованы

Ряд высокопоставленных чиновников администрации в частном порядке выразили разочарование немецкими чиновниками из-за того, что США считают ложной эквивалентностью между американскими и немецкими танками.

"Это бессмысленно", - сказал высокопоставленный чиновник администрации по запросу Германии об американских танках вместе с немецкими. "Они как будто думают, что они одинаковые, а нет. Нет ощущения, что они понимают разницу".

Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили CNN в четверг, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и что было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на частную кампанию давления Остина.

"Шольц хочет быть в тесном контакте с США", — сказал представитель CNN Сет Моултон после обсуждения этого вопроса с Шольцом на этой неделе в Давосе. "Я думаю, что США должны дать несколько танков, если это то, что нужно Германии. Это называется лидерство".

Жесткая позиция поляков

В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Варшава может просто проигнорировать любые ограничения, которые Германия стремится наложить на экспорт Польши своих танков немецкого производства.

"Согласие - это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо мы сами сделаем то, что должно быть сделано", – сказал Моравецкий. "Германия, мягко говоря, наименее проактивная страна из группы. Мы продолжим давить на канцлера".

Больше новостей о танках для Украины:

Олаф Шольц Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:01

"Шольцу некуда будет деваться": генерал объяснил, почему Украина все же получит танки Leopard

13:59

США бесят выкрутасы Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

13:58

Аналог ATACMS: Британия планирует передать Украине дальнобойные ракеты - CNNВидео

13:30

"Я рыдаю": Волочкова сообщила о результатах похода к врачуВидео

13:30

Зачем нужно регулярно гладить свою кошку: четыре неожиданные причины, которые вас удивятВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:14

С Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУВидео

13:00

Гороскоп на 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

12:38

Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджеяВидео

12:34

Танки, дальнобойные ракеты и F-16 для ВСУ: Зеленский мощно обратился к участникам РамштайнаВидео

Реклама
12:12

В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

12:00

"Мы открыты, нет табу": Нидерланды готовы поставить в Украину истребители F-16

12:00

Джон Ледженд и Крисси Тейген рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

12:00

Путин слишком много знает и до трибунала может не доехать – Владимир Огрызко

11:59

Штаб ЧВК Вагнера взлетел на воздух: ВСУ взорвали в Соледаре склад оккупантовВидео

11:37

Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - победа, Тельцам - фарт, Близнецам - большие переменыВидео

11:32

Арендовали жилье за неделю до трагедии: в Днепре погибла семья, тело 1,5-летнего сына до сих пор не нашлиВидео

11:32

Атака на окопавшегося врага: в Пентагоне оценили перспективы контрнаступления ВСУВидео

10:42

К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВОВидео

10:36

Критик Артемий Троицкий уличил Николая Баскова и Филиппа Киркорова в проституции

10:25

"Заезжай в гости: водки выпьем, медведя погладишь": россияне отреагировали на пост Уилла Смитта с российским трекомВидео

Реклама
10:24

Патрушев в истерике: СМИ рассказали о скандале в Кремле из-за войны в УкраинеВидео

10:10

В Броварах погибла мама троих малолетних детей: тело нашли под завалами садикаВидео

09:53

ВСУ уничтожили комбрига-артиллериста оккупантов – полковника РФВидео

09:43

В Москве с перепугу вытащили две системы ПВО на крыши домов: сеть захлебывается смехом

09:27

"У дублера обострение": СМИ рассказали о проблемах с двойником ПутинаВидео

09:21

Ходжес рассказал, какое вооружение необходимо Украине для победы над РФВидео

09:00

Весна станет решающим этапом войны, Украина идет в наступление – генерал Николай Маломуж

08:42

РФ готова к новому массированному обстрелу: откуда оккупанты могут бить ракетамиВидео

08:41

Если армия Путина опередит ВСУ, ситуация может быть опасной - генерал Романенко

08:34

"Не исключаю их безумия": полковник ВСУ объяснил, пойдет ли РФ в большое наступление на ЛуганщинеВидео

08:32

Гороскоп на сегодня 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение плановВидео

08:22

Цари упрямства и закостенелости: знаки Зодиака, которые никогда не меняются

07:49

Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о планах РФ – Washington Post

07:41

Stryker и Bradley, ракеты к HIMARS и прочее: США объявили о новой военной помощи УкраинеВидео

06:55

Вторжение в Украину с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года - ISW

06:44

Россия окончательно определилась со своим будущим: концлагеря, геноцид и войнымнение

05:00

Пенсии военным в Украине в 2023 году: будет ли повышение и какие ожидаются выплаты

04:30

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

03:25

Какие растения любят золу, а какие - нет: когда применять популярное удобрение

03:20

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

Реклама
02:05

"Баффи" Сара Мишель Геллар показала стройные ножки в коротком до неприличия мини

01:39

Россия готовится к войне на своей территории - ПодолякВидео

01:35

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

01:29

"Рот был набит стеклом": жуткая история людей чудом выжили во время ракетного удара в ДнепреВидео

01:09

"Зарождается противостояние": между Путиным и Пригожиным растет серьезное напряжение – BellingcatВидео

00:57

"Крым станет островом": ВСУ контрнаступают в Запорожской области - полковник СБУВидео

00:51

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:26

"Просто нет смысла": в Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams УкраинеВидео

00:01

Холостяк 13: Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем следующего сезона

19 января, четверг
23:35

"Человек-фейк": Подоляк предположил, что Путина уже давно не существует и указал на интересную детальВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять