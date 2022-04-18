УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУ

18 апреля 2022, 18:24

Затопление Москвы было важным символически, потому что это был самый большой российский корабль Черноморского флота.

Крейсер Москва
Гибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Потеря Россией крейсера Москва, который затонул в Черном море после удара ВСУ, является стратегической, заявил старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН, затопление Москвы было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота.

"Это был флагман. Но наиболее важным символизмом является то, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе", — говорит американский эксперт.

По его оценке, уничтоженный ВСУ крейсер Москва составлял не менее 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море.

"Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. И потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря, но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", — добавил Райан.

Читайте такжеВ РФ не досчитались половины экипажа крейсера Москва: появилось неожиданное расследование

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

Читайте еще:

viber
война России и Украины крейсер Москва
Реклама
Популярное
Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в УкраинеЧерная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреляУникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУУничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской области Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныПутин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для Украины
Поддержите Главред

Последние новости

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУ

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

Реклама
18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

Реклама
15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

12:36

Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов

12:22

На Житомирской трассе вблизи Стоянки открыли движение временной переправой – Кубраков

Реклама
12:11

Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

12:03

Полковник РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"Видео

11:54

Тодоренко поддержала Украину? Ведущая сообщила о ссорах в семье из-за политики

11:32

В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

11:25

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

11:18

Психолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением

11:17

Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам МариуполяВидео

11:14

Наступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путинмнение

10:57

Россияне зашли в Кременную, эвакуация невозможна из-за уличных боев - губернатор Гайдай

10:49

Враг нанес четыре ракетных удара по Львову: 6 погибших, 11 пострадавших, в том числе ребенок

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять