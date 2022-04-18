Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУ

Гибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Потеря Россией крейсера Москва, который затонул в Черном море после удара ВСУ, является стратегической, заявил старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН, затопление Москвы было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота.

"Это был флагман. Но наиболее важным символизмом является то, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе", — говорит американский эксперт.

По его оценке, уничтоженный ВСУ крейсер Москва составлял не менее 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море.

"Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. И потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря, но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", — добавил Райан.

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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