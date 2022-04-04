У оккупантов отжали боеприпасы: украинские селяне помогают ВСУ рискуя жизнью

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Простые украинские селяне, несмотря на смертельную опасность, нередко проявляют настоящее мужество, оказывая сопротивление российским войскам на оккупированной территории.

В селе Перемога Барышевского района Киевской области местная жительницы украла у солдат РФ боекомплект прямо во время оккупации. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Отметим, что украинка дождалась освобождения своего села и потом передала ящик с боеприпасами украинским военным.

"Они меня могли убить, но я украла у них патроны для нашей армии", - рассказала женщина о своем поступке.

Добавим, что украинский военный, осмотревший боекомплект, уточнил, что трофеем стали выстрелы гранатомётные ВОГ-25.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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