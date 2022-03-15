У Путина отправили воевать с Украиной военный оркестр

Российский пленный заявил, что против Украины воюет и военный оркестр / Скриншот

Пленный военный России из Екатеринбурга заявил, что Кремль отправил в Украину воевать, в том числе, и военный оркестр. Позиции музыкантов расположены в одном из населенных пунктов.

В Сети опубликовали видео допроса российского военнослужащего, которого отправили воевать в Украину из Екатеринбурга. Он рассказал о том, что в России служит в железнодорожных войсках. Военный хочет связаться с семьей и вернуться домой.

По словам оккупантам, он сдался в плен ВСУ, как только появилась соответствующая возможность. С момента начала российских военных действий против Украины он находился возле границы Черниговской области, после этого его направили на другое место дислокации.

Во время разговора с украинскими военными он рассказал о том, что на соседнем от захваченных РФ позиций находились позиции российского военного оркестра.

Напомним, 15 марта российские оккупанты попытались штурмом пойти на Харьков из населенного пункта Пятихатки Харьковской области. Вооруженные силы Украины отразили атаку и перебросили вражеские подразделения за пределы их предыдущих позиций. Также более часа украинские военные бились с оккупантами в Русских Тишках. Бой стал успешным.