В Белгородской области "самозагорелись" боеприпасы оккупантов: там объявили эвакуацию

В Белгородской области взрываются боеприпасы оккупантов / Фото УНИАН

В Белгородской области РФ взрываются боеприпасы. В одном из населенных пунктов заявили, что необходимо эвакуироваться. Об этом сказал губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщает российский ТАСС.

При этом там отметили, что боеприпасы якобы "самозагорелись".

"Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области, жители села Тимоново эвакуированы", — сказал Гладков.

Он пытается убедить, что боеприпасы якобы начали взрываться из-за "жаркой погоды".

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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