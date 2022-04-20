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В Бородянке закончили разбирать завалы: обнаружено более 40 тел

20 апреля 2022, 23:46

Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде.

В Бородянке завершили разбор завалов / Фото: Zelenskiy / Official

В Киевской области в поселке Бородняка сегодня, 20 апреля, завершили работы по разбору завалов. В целом спасатели достали тела 41 человека. Об этом сообщил глава поселкового совета Георгий Ерко в комментарии Суспильному.

"Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще не успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек", - сказал он.

По словам Ерко, в населенном пункте вследствие боевых действий уничтожено полностью восемь многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. Также разрушены 500 частных домов, повреждения получили около 450.

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В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова информировала, что во время проведения следственных действий в Бородянке было найдено девять захоронений.

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - уточнила она.

В поселке Бородянка Киевской области в среду, 20 апреля, были завершены работы по разбору завалов. В целом спасатели достали тела 41 человека. Об этом сообщил глава поселкового совета Георгий Ерко в комментарии Суспильному.

"Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек", - сказал он.

По словам Ерко, в населенном пункте вследствие боевых действий уничтожено полностью восемь многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. Также разрушены 500 частных домов, повреждения получили около 450.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова информировала, что во время проведения следственных действий в Бородянке было найдено девять захоронений.

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - уточнила она.

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