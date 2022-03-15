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В Мариуполе оккупанты РФ на улице из танка расстреляли пенсионера

15 марта 2022, 21:30

Пожилой мужчина привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли, но танк оккупантов выстрелил в него.

/ Скриншот

В Мариуполе танк российских оккупационных войск выстрелом убил пожилого жителя Мариуполя, который шел по разрушенной улице.

Кадры дикой расправы рашистов над украинцем опубликовали в Сети.

Обратим внимание, что пожилой мужчина привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли, но танк оккупантов выстрелил в беззащитного гражданского.

"Так выглядит "русский мир". Эти доказательства должны попасть в Гаагский трибунал", - пишет в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черниговской области местный житель-охотник подорвал гранату, уничтожив нескольких российских оккупантов.

Банда российских орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников Кульгейко Анатолия Ивановича, который их уничтожил.

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