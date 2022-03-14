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Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантами

14 марта 2022, 20:28

Банда российских орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников.

Граната
/ УНИАН

В Черниговской области местный житель-охотник подорвал гранату, уничтожив нескольких российских оккупантов.

Как рассказал в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, при этом герой пожертвовал своей жизнью.

Он уточнил, что банда российских орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников Кульгейко Анатолия Ивановича.

"Потребовали от него списки охотников, очевидно - для последующих репрессий. В ответ Анатолий Иванович послал русский корабль нах@й и взорвал ручную гранату. Погиб сам и отправил в ад несколько фашистов. Мокшане своих 200-х и 300-х забрали. Героя похоронили в Репках", - добавил Сакварелидзе.

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Ранее сообщалось о том, что россияне пытаются компенсировать потери личного состава, подключая к войне против Украины наемников из других государств. Впрочем, дополнительных резервов оккупантам вряд ли хватит больше, чем на 10 дней, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал о том, что РФ, пытаясь компенсировать свои потери в ходе боевых действий в Украине, привлекает наемников из других стран. Речь идет о примерно 10 тысячах военных.

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Черниговская область война России и Украины
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