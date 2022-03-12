Ответка за бомбежку: ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине, идет зачистка

ВСУ разгромили врага на Черниговщине / Facebook/kommander.nord/

Оперативное командование Север сообщило об освобождении от оккупантов еще двух населенных пунктов в Черниговской области в субботу.

Как рассказали в Минобороны, также противнику помешали установить понтонную переправу и сдержали его намерения по продвижению в сторону Киева.

"Как результат – имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны сообщили, что оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам области, где проживает мирное население.

/ Facebook/kommander.nord

"Инженерными подразделениями оперативного командования Север сегодня ликвидирована одна такая бомба, которая была сброшена рядом с населенным пунктом. Благодаря умелым действиям наших саперов авиабомба ФАБ-500 (500 кг в тротиловом эквиваленте) была обезврежена", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Командовании Север, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.

/ Facebook/kommander.nord

"Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен. Увлеченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам. Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - добавили бойцы ВСУ.

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