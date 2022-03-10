Врага отбросили назад: ВСУ освобождают от оккупантов пригород Чернигова

Украинские военные / Макс Левин

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил Российской Федерации по всем направлениям.

"В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северном направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка. Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города", - сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывах к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие", - отмечает Генштаб.

В сообщении также подчеркивается, что несмотря на находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ, изолированный от объективной информации, сведения о реальном для России положении вещей к ним все же поступают.

"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие из-за действия санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен", - сообщает Генштаб.

Читайте такжеВ разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в Украине

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.