В ОП назвали направления мощных ударов ВСУ: двое комполков РФ - "двухсотые"

/ УНИАН

Украинская армия сдерживает наступательную операцию противника по всем направлениям. Враг продолжает подтягивать резервы, сохраняется возможность проведения диверсий, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям… Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В информации подчеркивается, что Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Также отмечается, что Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.

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Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

"Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", – констатировали в Минобороны.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что сутки "заканчиваются с чувством глубокого удовлетворения".

"Не менее пяти серьёзных ударов по оккупантам с очень приличными результатами - включая гибель двух командиров их полков. Включая тех, которые лезли на Кривой Рог и Никополь. Северо-западнее Харькова наши выбили их из Дергачей и заняли городок. Отольются вам, суки, детские слёзы", - добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи. В результате удара ВСУ в Киевской области силы российских оккупантов понесли существенные потери.

"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери", - подчеркивается в сводке.