Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли из Града село в Днепропетровской области

Российские военные обстреляли из града село Большая Кастромка. Обошлось без жертв среди гражданских, говорится в заявлении начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Также в половине девятого вечера ударили орки по Большой Кастромке, это пригород Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, тоже без жертв. Отработала и все потушила наша пожарная служба",- заявил Вилкул.

Напомним, ранее группа Сил специальных операций Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Об этом сообщается на официальной странице ССО Украины.

В результате успешной атаки нашим спецназовцам удалось ликвидировать военного чиновника РФ и технику противника.

"Группа ССО Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW, ликвидирован российский Тигр с чиновником 35 армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.