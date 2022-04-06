Враг завершает перегруппировку войск - Генштаб

Враг завершает перегруппировку войск / фото Генштаба

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 6 апреля.

Враг осуществляет перегруппировку войск и разведку, пытается улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

"Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей", – говорится в сообщении.

При этом продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил РФ на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Отмечается перемещение подразделений противника в железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активные действия противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку.

Для повышения оперативности перекидывания военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (РФ) на железнодорожную станцию Купянск (Украина).

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивается на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение.

Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Противник производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

В районе Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецкого и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка.

Напомним, США готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. На этот же раз ограничения коснутся 120 компаний, сказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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