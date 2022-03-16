Врага бьют в воздухе и на земле: РФ за сутки потеряла в Украине 3 самолета и 8 вертолетов

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Во вторник, 15 марта, противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила три самолета, три БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты оккупантов. Совершено 9 авианалетов украинской авиации на колонны вражеской техники и скопления войск противника.

"15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три самолета рашистов. Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", – говорится в сообщении на странице Командования в Facebook.

Также сообщается, что авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям.

"Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов", – отметили в Командовании.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.