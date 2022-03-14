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Выяснилось, где сейчас находится похищенный мэр Мелитополя

14 марта 2022, 23:55

По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске.

Мера Мелитополя перевезли в Луганск

Российские оккупанты держат похищенного мера Мелитополя Ивана Федорова в захваченном Луганске. О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации.

"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске", - написал в своем Telegram Старух.

По его словам, оккупанты инкриминируют Федорову дело о "терроризме".

Глава ОГА добавил, что мэр Днепрорудного Евгений Матвеев тоже находится в плену оккупантов. Однако его судьба пока не известна.

Отметим, 11 марта в Мелитополе группа оккупантов похитила мера города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Что говорят в МВД

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сделал заявление относительно похищения Ивана Федорова, мэра Мелитополя, которое произошло 11 марта.

"Десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении. Мы расцениваем эти действия как терроризм.

Город Мелитополь является украинским, оккупанты видят, что люди не хотят с ними сотрудничать, то прибегают к террористическим действиям", - отметил Антон Геращенко.

Отметим, в Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости.

Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить оккупантам.

viber
новости Мелитополя Федоров военная агрессия РФ новости Украины
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