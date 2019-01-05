Россия надорвалась: эксперт рассказал о "финальной стадии путинизма"

Владимир Путин / Reuters

Нынешний президентский срок Владимира Путина будет проходить в условиях стагнации и постепенного саморазрушения построенной им системы, а среди проявляющихся признаков - нарастающее недовольство граждан, а также падение рейтинга президента и других институтов власти, заявил известный российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

По его словам, главной тенденцией 2018 года стал переход к "финальной стадии путинизма".

"Каждый президентский срок Путина у власти был определенным этапом в жизни страны. Предпоследний связан с агрессией против Украины и жестким противостоянием с западными странами. Это был пик режима как экспансионистской силы. Основные ресурсы были вложены во внешнюю экспансию, и в результате страна надорвалась", - подчеркнул он в комментарии rosbalt.ru.

Социолог считает, что у Путина началась "осень патриарха", которую можно сравнить с последними годами Сталина и Брежнева.

"Окружение правителя создает иллюзорную картинку благополучия, а сам он перестает понимать, что происходит в стране. Между тем, система все больше разрушается, и все попытки модернизировать ее ни к чему не приводят. Консервативная и коррумпированная бюрократия ведет страну в тупик, если не в пропасть", - добавил Эйдман.

Напомним, ранее журналист Виталий Портников объяснил, почему 2019-й станет для Путина годом без Крыма.