"Вы не оху*ли?" Россию жестко унизили на ЧМ по хоккею в Канаде

Сборная Финляндии после победы на молодежном ЧМ по хоккею-2019 / IIHF

Российский флаг не показали на видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в Канаде.

Так, в 20-секундном видео с благодарственным обращением к болельщикам показаны девять флагов стран-участниц, однако на ЧМ выступали десять команд.

При этом сборная РФ обыграла команду Швейцарии в матче за третье место.

"Спорт вне политики", "Да вы что там, вы не оху*ли так поступать?", "Жалкие, убогие..." - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Победу на молодежном ЧМ по хоккею одержала сборная Финляндии (в пятый раз в истории), серебро у американцев (четвертый подобный турнир подряд).

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Украины по хоккею стал экс-защитник национальной команды Андрей Срюбко.