Сборную Украины по хоккею возглавил новый тренер

Срюбко возглавил сборную страны по хоккею / Фото: ФХУ

Главным тренером сборной Украины по хоккею назначен экс-защитник национальной команды Андрей Срюбко.

Сайт Федерации хоккея Украины сообщает, что 43-летний Срюбко будет готовить национальную команду к чемпионату мира в Дивизионе IB, запланированном на апрель будущего года в Таллине.

Отмечается, что противостоять украинской команде будут соперники из Эстонии, Румынии, Японии, Нидерландов и Польши.

Как известно, ранее Срюбко возглавлял молодежную сборную Украины по хоккею и добился в мировом первенстве достойных результатов.

Вакантное место тренера юниорской сборной занял ассистент главного тренера херсонского Днепра Олег Тимченко.

Ранее сборную возглавлял Александр Савицкий. Однако его контракт истек в июне, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, авторитетное британское издание FourFourTwo внесло наставника Шахтера Паулу Фонсеку в топ-30 лучших тренеров мира.