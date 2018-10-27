Наставник Шахтера попал в топ-30 лучших тренеров мира

Фонсека попал в число лучших тренеров в мире / Фото: ФК "Шахтер"

Авторитетное британское издание FourFourTwo внесло наставника Шахтера Паулу Фонсеку в топ-30 лучших тренеров мира.

Как сообщает FourFourTwo, Фонсека занял 22 место, оставив позади таких именитых тренеров как Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед), Унаи Эмери (Арсенал), Нико Ковач (Бавария) и некоторых других.

В издании отмечают, что далее продолжают составлять свой рейтинг лучших тренеров мира. Сейчас обнародованы имена 50 специалистов футбола.

Как известно, Паулу Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. Под руководством португальца донецкий клуб дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас он продлил контракт еще на два года.

/ Фото: FourFourTwo

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что Фонсека может стать новым главным тренером английской "Астон Виллы".