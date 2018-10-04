Фонсека стал кандидатом на пост главного тренера английской "Астон Виллы" - СМИ

Паулу Фонсека / Фото: shakhtar.com

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки может стать новым главным тренером английской "Астон Виллы".

Как сообщает Birminghammail, агент 45-летнего португальского специалиста Жорже Мендеш будет помогать английскому клубу искать нового наставника.

Как отмечается, Фонсека стал целью "Астон Виллы", поскольку клуб из Бирмингема планирует назначить на должность главного тренера высококлассного специалиста и намерен найти его до 20 октября, когда состоится поединок с "Суонси".

Накануне "Астон Вилла" отправила в отставку Стива Брюса. При этом "Астон Вилла" одержала лишь одну победу в девяти последних матчах чемпионшипа. Набрав 15 очков в 11 поединках, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Фонсека может возглавить клуб АПЛ "Вест Хэм".