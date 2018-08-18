Паулу Фонсека / Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что не знает гендиректора луганской "Зари" Сергея Рафаилова, который написал в своем Facebook комментарий, оскорбительный по отношению к португальцу.

"Не представляю, кто это писал и говорил. Не знаю этого человека, поэтому не могу никак комментировать это. Могу только поздравить "Зарю", потому что они выиграли заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга. Мои искренние поздравления "Заре" и их тренеру", — сказал Фонсека в комментарии "Трибуне".

При этом он охарактеризовал "Зарю" как команду, которая в своей игре и показывает интересный футбол.

"Я сказал, что "Брага" сильнее "Зари". И даже сейчас, несмотря на то, что прошла "Заря", продолжаю говорить, что "Брага" сильнее. Даже Юрий Вернидуб сказал, что "Брага" сильнее. Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы "Брага" прошла дальше, то это абсолютно нормально. Это мой бывший клуб, где у меня огромное количество друзей. Если завтра я не буду в "Шахтере", а "горняки" будут играть в Португалии, то я абсолютно уверен, что буду болеть за "Шахтер", независимо от той команды, с которой он будет встречаться. Это абсолютно нормальные ситуации, ничего в них особенного нет. Я всегда отношусь с большим уважением к этому всему, именно поэтому я тогда так сказал. У людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это", - добавил португалец.

В свою очередь Рафаилов также прокомментировал свой пост в социальных сетях, в котором он оскорбительно отозвался о Фонсеке.

"Это было не заявление. Заявление делают на микрофон, а это была просто моя мысль, которую я выразил в соцсети. Не знаю, почему она вызвала такой ажиотаж. Если бы я хотел назвать этого человека, я бы его назвал. Фонсек очень много. Не знаю я, что у людей в головах. Очень многие предрекали "Заре" фиаско", - сказал Рафаилов в комментарии FootballHub.

Напомним, в Португалии завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Брага" принимала луганскую "Зарю". Игра закончилась со счетом 2:2, что позволило украинскому коллективу пройти в следующий раунд.