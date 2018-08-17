"Жду комментариев х*секи": гендиректор "Зари" жестко прошелся по тренеру "Шахтера"

Сергей Рафаилов жестко потроллил Паулу Фонсеку

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал удачное выступление своей команды в квалификации Лиги Европы по итогам противостояния с португальской "Брагой", не забыв подколоть главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеку.

"Жду не дождусь комментариев великого специалиста х#секи на счет прохода "Браги"…", написал Рафаилов в Facebook.

При этом намек на Фонсеку в словах Рафаилова очевиден, ведь накануне битвы "Зари" в ЛЕ Фонсека, который ранее возглавлял "Брагу", прогнозировал победу португальского коллектива, который, по его мнению "сильнее "Зари" во всех компонентах".

Напомним, в Португалии завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Брага" принимала луганскую "Зарю". Игра закончилась со счетом 2:2, что позволило украинскому коллективу пройти в следующий раунд.