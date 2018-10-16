Ушел из жизни легендарный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич

Олег Базилевич / dynamo.kiev.ua

В возрасте 80 лет скончался выдающийся футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.

Такое сообщение размещено на официальном сайте клуба.

"Киевскому "Динамо" Базилевич посвятил одни из лучших лет карьеры игрока и тренера", - говорится в тексте.

В период с 1957 по 1965 год он играл за "бело-синих" на позиции форварда, проведя 161 матч и забив 53 гола. В качестве тренера вместе с легендарным Валерием Лобановским Базилевич возглавлял киевское "Динамо" в один из самых успешных его периодов - в середине 1970-х.

Кроме того, он в качестве игрока вместе с командой выиграл в 1961 году первые золотые медали для "бело-синих" в чемпионатах СССР. В качестве тренера Базилевич становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 и Суперкубка Европы, а также обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр-1976.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лиге Европы "Динамо" упустило преимущество и сыграло вничью с чешским "Яблонцем".