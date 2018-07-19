В "Динамо" презентовали новую форму игроков: фото

Футбольный клуб "Динамо" представил коллекцию форумы на сезон 2018/2019.

Как сообщается на официальном сайте клуба, производителей экипировки стала компания New Balance, с которой заключен контракт на три года. Ранее игроки "Динамо" носили форму от торговой марки Adidas.

Цветовая гамма домашнего и выездного комплекта осталась без изменений. Игроки будут выходить на поле в белой или синей экипировке.

Согласно контракту, New Balance будет разрабатывать для киевских футболистов форум эксклюзивного дизайна начиная с сезона 2019/2020. Приобрести новую форму можно в официальных фан-магазинах и интернет-магазинах киевского "Динамо", а также в New Balance.

Напомним, тренерский штаб киевского футбольного клуба "Динамо" пополнил испанский специалист — Эдуардо Докампо.