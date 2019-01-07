В РФ создали духи с Путиным и разозлили Кремль

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В РФ начали продавать мужской и женский парфюмы с изображением президента страны Владимира Путина на флаконах.

Как сообщает РИА Новости, создатели аромата "вдохновились" российским лидером.

На флаконах изображен профиль Путина и герб РФ. Мужской аромат называется Number One, женский Russian woman. Простой флакон стоит 10 тыс. руб. (около 4,1 тыс. грн), подарочный вариант в специальной коробке -19 тыс. руб. (около 7,8 тыс. грн).

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко выразил мнение, что преемник президента РФ Владимира Путина надругается над нынешним российским лидером.