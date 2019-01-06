Первое солнечное затмение 2019: опубликованы яркие фото и видео

Солнечное затмение началось рано утром по киевскому времени и продолжалось несколько часов.
В воскресенье, 6 января, земляне смогли наблюдать редкое астрономическое явление - частичное затмение Солнца.
Отметим, что оно стало первым затмением в наступившем 2019-ом году.
При этом затмение можно было наблюдать в Монголии, Китае, Южной и Северной Корее, в Японии, на Дальнем Востоке России, в северной зоне Тихого океана и на крайнем юго-западе Аляски.
Солнечное затмение началось рано утром по киевскому времени и продолжалось несколько часов.
Фото и видео с кадрами затмения очевидцы публиковали в соцсетях и на YouTube.
Напомним, в 2018 году жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.