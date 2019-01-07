"Все идет по плану": В Пентагоне рассказали, зачем военный корабль США прибыл в Черное море

Корабль USS Fort McHenry / Navysite.de

Официальный представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси дал комментарий по поводу нахождения корабля USS Fort McHenry в акватории Черного моря.

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре (о статусе проливов 1936 года) и будем продолжать это делать", — цитирует его новостное агентство ТАСС.

По словам Дорси, USS Fort McHenry прибыл в Черное море в строгом соответствии с ранее установленным планом.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у США появилось идеальное оружие против российских подлодок.