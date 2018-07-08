В Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney (фото)

В Черное море вошел ежегодный гость украинских портов и постоянный участник всех совместных военно-морских учений - штабной корабль ВМФ США USS LCC/JCC 20 Mount Whitney; на этот раз он прибыл для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

"USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - заявил капитан судна Роберт Агилар.

На военно-морских учениях в этом году ожидается немало гостей и участников: так, кроме кораблей флота США в Украину прибудут боевые корабли Румынии и Турции, молдавская и грузинская морская пехота, а также отряды спецназа и боевые водолазы из Великобритании и Канады.

Sea Breeze являются ежегодными украинско-американскими учениями. В этом году они пройдут с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.

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Напомним, 8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke. Porter также прибыл для участия в Sea Breeze-2018.