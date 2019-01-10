Скончался известный украинский журналист, основатель популярных газет

Сергей Кичигин / 2000.ua

В Москве на 68-м году жизни скончался известный украинский журналист Сергей Кичигин.

Кичигин проходил курс лечения в больнице им. Боткина. В больнице подтвердили сообщение о его смерти, но не стали уточнять ее причины, сообщает РИА Новости.

В 2016 году стало известно, что у Кичигина обнаружили карциному – одну из наиболее агрессивных раковых опухолей.

Сергей Кичигин родился в России. Работал военным референтом, переводчиком и преподавателем китайского языка.

В 1992 году основал газету "Киевские ведомости", которая стала одной из самых популярных в стране в то время, был ее главным редактором с 1993-го по 1996 год.

В 1999 году основал еженедельник "2000", был его бессменным главным редактором.

Кичигин также был известен как историк, кандидат исторических наук. Он издавал в Украине аналитический журнал Foreign Affairs Chronicles.

Напомним, ранее стало известно о смерти известной украинской телеведущей.