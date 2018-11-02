Известная украинская телеведущая скончалась после борьбы со страшным недугом

Телеведущая Светлана Федоренко

В Харькове скончалась известная украинская журналистка и телеведущая Светлана Федоренко, которая на протяжении почти двух лет боролась с раком. У нее осталась дочь Анастасия.

Об этом сообщила ее подруга Анна Самсонова в Facebook.

"Светлану знали как талантливую журналистку-редактора детских программ на бывшем государственном телеканале ОТБ. Она всегда была в хорошем настроении и помогала другим. Мы тебя будем помнить всегда", - написала Самсонова.

По словам ее коллеги, журналистки Антонины Абашник, Светлана Федоренко была педагогом не только по образованию, но и по призванию.

"Света, как педагог по образованию, имела особый подход к детям. Иногда телекомпания напоминала филиал школы или детсада. И Света как-то с ними справлялась. Учила с ними огромные тексты на получасовые программы. В общем, ни одна телекомпания города, думаю, не могла бы похвалиться таким количеством детских программ и таким количеством детских коллективов, которые могли презентовать свое творчество на область и город", - вспоминает коллега Светланы, Антонина Абашник.

У Светланы Федоренко был рак левой почки с метастазами подвздошной кости. Дочь журналистки Анастасия в 2017 году закончила школу.

Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники морга не отдавали родственникам тело покойной под предлогом необходимости оплаты услуг, в результате чего близким усопшего пришлось вызвать полицию.

Так, санитарка потребовала от сына умершей мзду в размере 2,5 тыс. грн, уверяя, что работники морга обули и одели женщину. По словам родственников, одежда на покойнице была своя.