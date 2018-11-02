Скандал в Днепре: в морге потребовали взятку за выдачу тела умершей

В морге Днепра разгорелся скандал / УНИАН

В Днепре сотрудники морга не отдавали родственникам тело покойной под предлогом необходимости оплаты услуг, в результат пришлось вызывать полицию.

Санитарка потребовала от сына умершей мзду в размере 2,5 тысяч гривен, говоря о том, что работники морга обули и одели женщину, однако родственники утверждают, что одежда на покойнице была своя, сообщает ТСН.

"Я никакой суммы не озвучивала. Он сам сказал: за вознаграждение. Попросил нанести косметологическую и другие процедуры, которые не входят в мои обязанности", - рассказала медсестра ДЗ Специализированной многопрофильной больницы №1 Оксана Светловская.

После просмотра соответствующей записи на видео в больнице пришли к выводу о том, что действия санитарки выходят за рамки действующего законодательства. Там отметили, что официально следует платить только за хранение тела более трех дней. Василий пришел забрать тело матери на четвертый день, потому должен был внести 300 гривен. "Омовение, переодевание является бесплатным", - заверили в больнице.

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Местные юристы отмечают, что скандалы с моргами Днепра случаются уже не первый раз.

"Чтобы забрать тела близких, убиты горем люди платят деньги и в полицию не обращаются. И зря: ведь закон на их стороне. Платные услуги могут быть в моргах: косметолог, парикмахер, бальзамирования и содержание тела более трех суток в морозильнике. Все остальное - незаконное вымогательство средств", - объяснил юрист Антон Деньгуб.

Напомним, ранее в Украине распространялась информация о том, что, якобы согласно новациям в законодательстве украинцы смогут похоронить своих родных только после экспертизы, которую должен назначить суд. Впоследствии эта информация была опровергнута.