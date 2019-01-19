"Боятся вякать": социолог рассказал, как Путин разводит свое окружение

Владимир Путин в своем окружении исполняет роль "верховного арбитра", полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ окружение президента РФ Владимира Путина боится вякать.

В России спецслужбы, олигархические группировки, властные структуры, ненавидят друг друга, они все замазаны, и любого можно арестовать, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, российский лидер исполняет роль "верховного арбитра", всех разводит — как вор в законе.

"…Не знаю, о чем они (люди, приближенные к Путину — Ред.) разговаривают долгими вечерами в Кремле. Но есть такое ощущение, и оно довольно стабильно в последние годы, что Путин подстроил под себя всю российскую политическую элиту и даже бизнес-элиту. И они боятся вякать", — отметил аналитик.

Социолог подчеркнул, что "там действует система сдержек и противовесов, все друг друга ненавидят — спецслужбы, олигархические группировки, властные структуры, все замазаны".

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным"Любого можно арестовать, потому что все — взяточники. А Путин при этом, как вор в законе — всех разводит", — добавил публицист.

"Они все друг друга ненавидят, друг с другом грызутся и пытаются друг друга подсидеть, а "верховный арбитр" их разводит и говорит им условно: "Вы помиритесь. А этого — можно посадить. А вон того сажать не надо. А тех можно уволить". Так что все они заинтересованы в Путине еще и потому, что, если его не будет, то начнется война "всех против всех", — заявил эксперт.

Ранее нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что в России после смерти Владимира Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия.