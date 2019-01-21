Конец Путина: названы сроки начала революции в России

Президент России Владимир Путин / Reuters

Началу конца режима президента РФ Владимира Путина будут предшествовать общероссийские массовые протесты. Первая волна произойдет в конце 2019 года - начале 2020-го.

Такое мнение высказал аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Конец 2019 - начало 2020 гг. может ознаменоваться серьезными социальными и политическими изменениями, массовыми выступлениями. Для России это было бы уже очень серьезно на самом деле", - считает Соловей.

По его словам, в ответ на это власти задействуют "силовой сценарий", который, вероятно, сметет первую волну протестных акций, однако ей "дело не ограничится".

"Первой волной дело не ограничится. Я убежден, что когда в России начнется политический кризис - сейчас он находится в латентной, скрытой фазе - это будет длительный кризис, он продлится два-три года. Он будет сопровождаться всплесками, спадами, то есть развиваться не линейно, а по синусоиде, как и положено политическим кризисам. Но результат его будет один: это переучреждение России как государства, то есть учреждение новой Российской республики", - заключил эксперт.

Ранее социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман в чате на Главреде выразил мнение, что война на Донбассе может закончиться для Украины либо капитуляцией, либо победой над Россией, так как режим президента РФ Владимира Путина не заинтересован в "разруливании" ситуации, сложившейся на востоке Украины.