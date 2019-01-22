Скандал с задержанием Насти Рыбки: в Беларуси потребовали выгнать дипломатов РФ

Настя Рыбка прославилась после видео с олигархом Олегом Дерипаской / nastya_rybka.ru / Instagram

Скандал вокруг депортации из Таиланда Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которую в России обвиняют в проституции, получил новое развитие.

В Беларуси организовали сбор подписей с требованием отозвать белорусских дипломатов РФ и выгнать российских дипломатов и Беларуси.

Как говорится в петиции, зарегистрированной на белорусском сайте Удобный город, обвинения российской стороны против Вашукевич являются незаконными.

"Просим МИД Республики Беларусь отозвать посла Республики Беларусь в Российской Федерации для консультаций и предложить послу Российской Федерации в Республике Беларусь покинуть территорию нашей страны до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич", - написали авторы в петиции.

При этом они рассчитывают передать петицию в администрацию президента, министерство иностранных дел Белоруссии. В настоящий момент собрано почти 250 подписей.

Напомним, Вашукевич и ее "секс-гуру" Александр Кириллов (Алекс Лесли) в начале минувшего года стали фигурантами расследования российского оппозиционера Алексея Навального - проведенного по поводу вмешательства России в выборы в США и участия в этом проекте российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько.

Позднее Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде - по подозрению в организации и проведении незаконных платных секс-тренингов. В конечном итоге, они практически год провели в тамошней тюрьме.