"Главред" разбирается, кто такая Настя Рыбка, ее наставник Алекс Лесли и почему вокруг этой пары поднялся такой шум.

Дерипаска и расследование Навального

О Насте Рыбке стало известно 8 февраля после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК опубликовал расследование, которое было посвящено "неформальным переговорам" российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера правительства России Сергея Приходько.

По информации команды Навального, Дерипаска и Приходько вели переговоры на яхте олигарха у берегов Норвегии и предположительно обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США.

Также на яхте, как утверждает ФБК, присутствовали девушки из эскорт-агентства. Эту информацию фонд нашел в инстаграме и книге Насти Рыбки, которая присутствовала на яхте и заявляла об отношениях с Дерипаской.

Причиной, по которой авторы расследования наткнулись на аккаунт Рыбки, стала проверка инстаграмов девушек-провокаторов, которые приходят в штабы Навального. Одной из них оказалась Настя Рыбка, а среди ее фотографий нашлись снимки с яхты в компании Дерипаски.

"Групповое изнасилование, которого не было"

После выхода расследования Рыбка заявила, что на яхте произошло групповое изнасилование. Она также потребовала, чтобы Дерипаска после совместного времяпровождения должен на ней жениться: "Либо я напишу заявление на изнасилование групповое и буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на "Пусть говорят" и рассказали, как все было на самом деле". Позже Рыбка опровергла свое заявление о групповом изнасиловании и назвала его "троллингом глупых баб". Видео охотница на олигархов выложила в инстраграм, однако вскоре удалила его.

Тем не менее, Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли) за то, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена без его согласия - фотографии, видео и аудио-записи.

Позже часть из них были удалены администрацией соцсети, часть Рыбка удалила сама.

Обращение к Путину

Спустя некоторое время скандал дошел до Кремля: историю отношений Дерипаски и помощника Медведева Приходько в компании Рыбки и других девушек пришлось комментировать даже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

После того, как последний заявил, что не хотел бы комментировать подобного рода информационные поводы, Рыбка записала обращение уже в Владимиру Путину, отметив, что у нее есть некая информация, которая "могла быть интересна некоторым людям" в России.

Она отметила, что последние два года она проводит "эксперименты по манипуляциям над высокопоставленными людьми уровня Олега Дерипаски, Сергея Приходько, Алексея Навального", а также общественным мнением и вещами, "которые могут расколбасить публику".

Фотогаллерея Девушка дня Instagram: охотница на олигархов Настя Рыбка

"За последние два года я получила инфу, которая не вошла в две книги и которая могла быть интересна некоторым людям в РФ. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину, чтобы поделиться инфой о его сотрудниках", — заявила Рыбка.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru)Фев 10, 2018 в 2:19 PST

В Кремле ее призыв остался без ответа.

Трамп и Манафорт

Вскоре скандал начал выходить на международный уровень. Так, после расследования ФБК пользователи сети нашли профиль Кириллова-Лесли на сайте инновационного центра "Сколково". Особое внимание к профилю Кириллова привлекло указание, что его поддерживают грантополучатели НАСА и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), а сам он имеет контакты с этими организациями.

В анкете секс-инструктора указывается, что он является, помимо прочего, директором по науке, идеологом и инвестором Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Также указывается, что мужчина публиковался в англоязычных научных журналах, а также читал лекции и выступал с докладами в Китае, США и Израиле.

На этом история не закончилась, получив новый виток после того, как Рыбку, Лесли и еще семь "секс-инструкторов" задержала полиция Таиланда за то, что те незаконно проводили "секс-тренинги" в курортном городе Паттайя. Как уточнила местная газета The Nation, правоохранительные органы в ходе рейда обнаружили в одном из отелей острова Лан 43 туриста из России, которые собрались на незаконный секс-тренинг. Каждый из гостей заплатил за участие в тренниге около 625 долларов. Большинство были опрошены полицией и отпущены. Задержали лишь организаторов.

Заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов вскоре заявил, что задержанных в Таиланде секс-инструкторов ожидают суд и депортация из страны. Почти сразу после этого Рыбка заявила, что ее жизни грозит опасность.

В своем обращении к журналистам США она отметила, что знает о связи депутатов Госдумы РФ с президентом США Дональдом Трампом и политтехнологом Полом Манафортом и готова своей информацией поделиться с властями США.

"Я вам очень много не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все эти недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео - касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", - заявила Рыбка.

Девушка утверждала, что у нее есть аудио- и видеодоказательства. "Жду ваших предложений. (...) Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь", — сказала Рыбка.

В свою очередь Алекс Лесли написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище, аргументируя его тем, что тайская полиция намерена экстрадировать всех секс-инструкторов в Россию. Он отметил, что содержащиеся в тюрьме Таиланда люди рискуют своими жизнями.

"Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорилось в письме.

Стоит добавить, что накануне заявлений в Таиланд прилетел бывший руководитель ФСБ, а в настоящее время секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что визит Патрушева был спланирован задолго до ареста группы россиян и никак с ним не связан.

Тем не менее, Рыбка заявила, что Россия влезла в Таиланд, а в полиции боятся этого дела и не хотят связываться с ним.

"И тайская иммиграция идет на поводу у России и по сути просто убьет нас если выдаст России", - прокомментировала приезд высокопоставленного российского чиновника Рыбка. Девушка также отметила, что в тюрьме их содержат в плохих условиях: в новой камере нет кроватей, только бетонный пол.

Охотница на олигархов

На фоне скандала возник и интерес к творчеству Рыбки: оказалось, что девушка написала уже две книги. Одна из них называется "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха" – сборник историй, которые появились во время наблюдения за российскими олигархами.

Рыбка обещает передать читателю "свой ценный опыт" и показать реальную историю соблазнения простой белорусской студенткой человека, вошедшего в двадцатку самых богатых людей планеты, одного из самых богатых в России.

"Я раскрываю техники соблазнения, которые сработали, и предлагаю тебе вместе со мной пройти по пути соблазнения этого миллиардера. Я буду анализировать каждый свой шаг, привлекая тебя к рассуждениям по поводу стратегий манипулирования самыми богатыми людьми планеты. Так мы вместе пройдем этот путь, что позволит передать тебе мой ценный опыт".

Другая книга, "Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных" в соавторстве с Алексом Лесли, также рассказывает о методиках соблазнения сверхбогатых мужчин.

"В этой книге мы рассказываем об опыте соблазнения, техниках и стратегиях, которые применяются на очень сложной и опасной жертве, находящейся на верхушке мировой пирамиды. Это мир, в котором стандартные методики не работают, обычное женское поведение не цепляет. Поэтому там рождаются невероятно полезные фишки, которые ты не найдешь больше нигде", - отмечают авторы.

О своем секс-наставнике Рыбка охотно рассказывает как в интервью, так и в своих книгах. По ее словам, прозвище "Рыбка" дал ей именно Алекс Лесли.

Все девушки в гареме Алекса – какие-то животные, причем разные, а он – Хозяин. Меня Алекс прозвал Рыбкой. Алекс выдвинул теорию, согласно которой, если человека называешь подходящим животным, он сразу становится расслабленнее и проще. И, кстати, во многих случаях так и происходит. Девушки становятся детьми. И каждая из нас действительно похожа на то животное, которым Алекс ее называет.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru)Дек 20, 2017 в 8:34 PST

Девушка также призналась в наличии троих детей. По ее словам, она родила мальчика и двух девочек.

"Старшие живут в Беларуси, а младшая в Америке. У меня изначально с мужчинами были такие договоренности, что, если они хотят — я рожаю. Но к воспитанию не имею никакого отношения", - рассказала Рыбка, признавшись, что с каждым из детей она стремилась разорвать отношения в течение первого года жизни.

"Дети — это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно. Гораздо важнее и существеннее то, что я делаю с уже взрослыми людьми", - говорит она.