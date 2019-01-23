"Наши в Солсбери": российских детей учат "убивать предателей"

Настольная игра / The Insider

В РФ поступила в продажу детская настольная игра "Наши в Солсбери". В ходе игры герои должны посетить Париж, Женеву, Солсбери и другие города.

Как сообщает телеканал "Дождь", маршрут игры повторяет передвижения предполагаемых сотрудников ГРУ Чепиги и Мишкина, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Игру можно купить в интернет-магазинах по цене в 80 рублей.

Напомним, 21 января Евросоюз ввел новые санкции против представителей России. Санкции введены в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химоружия. Они напрямую связаны с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.