Санкционная удавка: под раздачу попало руководство ГРУ

Из-за отравления Скрипалей на РФ обрушились новые санкции / НТВ

Евросоюз ввел новые санкции против представителей России. На этот раз в санкционный список попали руководитель ГРУ, его зам, а также два сотрудника спецслужбы.

Санкции введены в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химоружия, сообщает пресс-служба ЕС. Они напрямую связаны с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.

Всего в список попали 9 физлиц и 1 организация. По заявлению Евросоюза, те "ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года".

"Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц", — говорится на сайте.

Читайте также"Потом эти "геи" скажут, что хотят сменить пол тайком от Путина": соцсети об интервью "отравителей" СкрипалейНапомним, Петров и Боширов утверждают, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.

"Отравители" заявили, что никаких женских духов с собой в Великобританию не ввозили (по версии британской полиции, вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипали, содержалось в флаконе из-под духов. — Прим.). "Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли?" — сказал Боширов.

Ранее в МИД Великобритании уже заявили, что "правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.